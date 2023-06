Schlechter Gesundheitszustand: Ozzy Osbourne hat Bucket List

Ozzy Osbourne (74) möchte sein restliches Leben in vollen Zügen genießen! Vor rund drei Jahren hatte der Sänger öffentlich gemacht, dass er an Parkinson leidet. Dazu kam noch eine Operation an der Wirbelsäule im vergangenen Jahr. Seither scheint sich sein Gesundheitszustand immer weiter zu verschlechtern. Doch davon lässt sich der Musiker offenbar nicht runterziehen. Wie ein Insider jetzt verrät, führe Ozzy eine Bucket List, um seinem Leben noch ein wenig Spaß einzuhauchen.

"Er ist ein Realist und weiß, dass dies seine letzten Jahre sind, aber warum sollte er in der Zwischenzeit keinen Spaß haben", betont die Quelle gegenüber Radar Online. Der 74-Jährige wolle wegen seines Gesundheitszustandes kein Trübsal blasen, sondern stattdessen "Dinge von seiner Bucket List abhaken".

Doch was steht eigentlich auf der Liste des "Black-Sabbath"-Stars? "Ozzy möchte mit einigen seiner neuen Aufnahmen spielen, an Orte reisen, an denen er noch nie war, gute Bücher lesen, neue Shows sehen, seine Freunde sehen, solange er noch kann, und einfach nur chillen", plaudert der Insider aus.

Ozzy Osbourne im Januar 2023

Ozzy Osbourne, Musiker

Ozzy Osbourne, Sänger

