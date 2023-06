So empfand Jennifer Lawrence ihren Gastauftritt bei GNTM

Für Jennifer Lawrence (32) war das Neuland! Die Oscar-Preisträgerin ist eine gefragte Schauspielerin – kein Wunder, dass sich Heidi Klum (50) die "Silver Linings"-Darstellerin in ihre Show geholt hatte. Bei Germany's next Topmodel mussten die Finalistinnen eine Szene aus ihrem neuen Streifen "No Hard Feelings" nachstellen. Als Gast musste der Filmstar dann die Leistung der Mädels bewerten. Wie fand Jennifer ihre neue Rolle?

"Die Mädchen waren so nervös und ich dachte, mir dreht sich der Magen um", verriet die 32-Jährige gegenüber Bild. Bei Chefin Heidi dagegen sah es ganz anders aus, wie sich Jennifer erinnerte: "Heidi ist da viel geübter. Sie hat einfach immer die Nächste aufgerufen und ich habe so emotional mitgelitten." Eine gute Sache hatte ihr neuer Job dann aber doch noch parat: "Ach, ja und Marcus Schenkenberg (54) war auch dabei – das war dann reine Erotik."

Aufregung und Nervosität waren für die Mutter eines Sohnes zu Beginn ihrer Karriere keinesfalls fremd. Doch jetzt habe sie sich an das Blitzlichtgewitter gewöhnt, wie sie bei der Deutschlandpremiere ihres Films in Anwesenheit von Promiflash geschildert hatte: "Aber ja, es ist irgendwie auch wie ein gewöhnlicher Tag im Büro für mich."

Getty Images Jennifer Lawrence in Cannes, Mai 2023

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Lawrence bei der Premiere in Berlin von "No Hard Feelings"

