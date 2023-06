Süße Papa-Tochter-Momente von Prinz William und Charlotte!

Was für ein niedlicher Anblick! Heute fand in der britischen Hauptstadt London wieder Trooping the Colour statt – die alljährliche Militärparade, mit der der Geburtstag des Monarchen gefeiert wird. Anders als im vergangenen Jahr wurde dieses Mal König Charles (74) geehrt, der seit Mai offiziell der neue Regent ist. Dafür zeigte sich die Königsfamilie gemeinsam auf dem Balkon des Buckingham-Palasts. Dort hatten Prinz William (40) und seine Tochter Prinzessin Charlotte (8) einen süßen Vater-Tochter-Moment.

Wie Aufnahmen zeigen, stellte sich der dreifache Vater hinter seiner Tochter auf. Er trug dabei die traditionelle rote Robe mit seinen Orden, während sein Mädchen ein weißes Kleid mit einer roten Schleife anhatte. Doch Papa und Tochter standen nicht nur einfach herum: William tätschelte liebevoll die Schultern der Achtjährigen und umarmte sie. Als dann die Flieger am Himmel König Charles' Initialen formten, sahen sie gebannt nach oben.

Aber nicht nur Charlotte war auf dem Balkon, sondern auch ihre Geschwister Prinz George (9) und Prinz Louis (5). Der Jüngste der Rasselbande hatte während der Zeremonie augenscheinlich eine Menge Spaß: Er salutierte auf dem Balkon und zog Grimassen, während er die Fäuste in die Luft reckte. Dabei konnte sich seine Mutter Prinzessin Kate (41) ein Schmunzeln nicht verkneifen.

