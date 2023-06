Trooping the Colour: Die Royals versammeln sich auf Balkon!

Das Highlight des Tages steht an! Heute wird in London das traditionelle Trooping the Colour zelebriert. In diesem Jahr wird die Parade erstmals zu Ehren des neuen britischen Regenten König Charles (74) durchgeführt. Dafür versammeln sich auch dieses Mal Tausende jubelnde Fans, die sich freuen, einen Blick auf die Königsfamilie erhaschen zu können. Nach dem Pferdemarsch sind Charles und Co. zurück im Buckingham Palace. Nun kommen alle auf dem Balkon zusammen!

Die großen Fenster zum Balkon des Buckingham Palace gehen um Punkt 14 Uhr auf. Charles und Camilla winken den wartenden Unterstützern als Erstes. Dahinter nehmen William und seine Familie Platz. Alle unterhalten sich angeregt – die Stimmung ist augenscheinlich ausgelassen, immer mal wieder winken sie ihren jubelnden Fans zu. Als die Flieger, die Charles Initialen CR formen, über den Königspalast fliegen, wird es sogar noch lauter. Der krönende Abschluss ist also gelungen!

Zwar dreht sich heute alles um den britischen Monarchen. Doch auch die anderen Royals sind in aller Munde. Vorne weg wieder ein mal Prinzessin Kate (41) und ihre drei Kinder Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). Zusammen mit Queen Camilla (75) strahlten sie in einer Kutsche um die Wette.

Getty Images Eindrücke vom Trooping the Colour im Juni 2023

Getty Images Die britischen Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace im Juni 2023

Getty Images Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte beim Trooping the Colour 2023

