Yasin Mohamed sah nie Paulina Ljubas' Schwangerschaftstest!

Yasin Mohamed (31) bezieht Stellung! Der Reality-TV-Star und seine Ex-Freundin Paulina Ljubas (26) trafen nach ihrer Beziehung das erste Mal bei Ex on the Beach wieder aufeinander. Unüberwindbare Differenzen waren der Grund für die Trennung des Paares. Bei einem romantischen Date der beiden beichtet die Influencerin, dass sie und der Münchner Eltern werden wollten, doch die ehemalige Köln 50667-Darstellerin eine Fehlgeburt erlitt. Yasin erzählt jetzt, er habe nie den Schwangerschaftstest gesehen!

"Ich habe keinen Schwangerschaftstest oder Ultraschallbild oder irgendeinen Nachweis vom Frauenarzt gesehen", erzählt der 31-Jährige in seiner Instagram-Story. Trotzdem glaubt der Hottie seiner Ex-Freundin. "Ich finde, jemandem zu unterstellen, dass er so was vorlügt relativ schwierig. Aber nichtsdestotrotz habe ich nichts schwarz auf weiß – sehr, sehr heikles Thema, deswegen lasse ich das jetzt mal so stehen", beendet der Reality-TV-Star sein Statement.

In der aktuellsten Folge von "Ex on the Beach" spricht Paulina zum ersten Mal bei einem romantischen Date mit ihrem Verflossenen über ihre Fehlgeburt: "Es war kein Schwangerschaftsabbruch, ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich habe das Kind verloren. Ich schätze, weil ich mich aufgrund der Trennung einfach die ganze Zeit so aufgeregt habe."

Anzeige

RTL Yasin Mohamed bei "Ex on the Beach"

Anzeige

Instagram / yasin__11_ Paulina Ljubas und Yasin Mohamed

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de