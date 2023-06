Besondere Geste: König Charles schenkt Camilla neuen Titel

Königin Camilla (75) wird eine Ehre zuteil! Auch für die Frau von König Charles (74) hat sich nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) einiges geändert. So sitzt sie nun neben ihrem Mann auf dem Thron, der erst vor wenigen Wochen offiziell zum König gekrönt wurde. Bald soll Charles auch in Schottland in einer zweiten Zeremonie gekrönt werden. Davor machte er Camilla allerdings noch ein großzügiges Geschenk!

Wie der Buckingham-Palast in einem offiziellen Statement mitteilt, hat Charles seine Frau mit einem neuen Titel beschenkt. "Der König war so gnädig, die Königin in den ältesten und edelsten Distelorden zu berufen", lauten die Zeilen. Dieser Orden repräsentiert die höchste Ehre in Schottland und besteht schon seit der Herrschaft von König James VII. im 17. Jahrhundert. Auch Prinz William (40) und Prinzessin Anne (72) sind schon Teil des Ordens.

Diese Ehre sei ein "persönliches Geschenk", das Charles seiner Liebsten gibt. Es soll das Engagement von Camilla in Schottland repräsentieren. Schon 2013 wurde Camilla etwa noch von der Queen zur Kanzlerin der Universität Aberdeen ernannt und zur Schirmherrin von etlichen wohltätigen und künstlerischen Initiativen ernannt.

Getty Images Queen Camilla im Juni 2023

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Buckingham Palace

Getty Images Königsgemahlin Camilla

