Max Kruse lässt sich das Gesicht seiner Frau tätowieren!

Was für ein Liebesbeweis! Max Kruse (35) geht schon seit einigen Jahren mit seiner Partnerin Dilara durchs Leben. Während der Olympischen Spiele in Tokyo war der Kicker dann vor ihr auf die Knie gegangen und hatte ihr die Frage aller Fragen gestellt. Nur wenige Monate später folgte dann der große Tag. Doch die Ehe reicht dem Fußballer offenbar nicht aus: Max hat sich Dilaras Gesicht tätowieren lassen!

Und zwar als Geburtstagsgeschenk für seiner Ehefrau! Während die Frankfurterin ihren Geburtstag mit Freunden in ihrer Heimat feierte, rief der Ex-Nationalspieler sie an und präsentierte ihr das Kunstwerk auf seiner Brust. "Wir sind ja schon verheiratet, aber das zeigt noch mal, wie sehr er mich liebt", schwärmt sie bei YouTube. Die Aktion habe sie total sprachlos gemacht "Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich dachte mir so: 'Oh mein Gott, was hat er getan?'"

Von ihrer Hochzeit teilte der Sportler damals einige Einblicke bei Instagram. Die Bilder zeigten das überglückliche Paar in seinen Outfits: Max schlüpfte in einen schlichten blauen Anzug, während seine Dilara ein eng anliegendes weißes Hochzeitskleid trug. Und die beiden haben ihren Tag wohl in vollen Zügen genossen – denn sie strahlten übers ganze Gesicht.

YouTube / diekruses6107 Max Kruses Tattoo vom Gesicht seiner Frau Dilara

Instagram / dilara.kruse Dilara Kruse, Frau von Max Kruse

Instagram / max.kruse10 Max Kruse, ehemaliger Fußball-Nationalspieler

