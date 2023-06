Nach Leanos Geburt: Hat Laura Maria Rypa ihre Periode?

Laura Maria Rypa (27) im After-Baby-Talk! Die Influencerin und ihr Verlobter Pietro Lombardi (31) sind seit Anfang des Jahres Eltern. Ihr Sohn ist auf den Namen Leano Romeo getauft und ist der ganze Stolz der kleinen Familie. Die Eltern sind überglücklich und teilen gerne alles rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt und Baby im Netz. Jetzt verrät die 27-Jährige nähere Details darüber, wie es seit der Geburt um ihre Periode steht!

"Dadurch, dass ich stille, habe ich noch keine Periode", gibt die Beauty in ihrer Fragerunde via Instagram preis. Solche Fragen offen zu beantworten, fällt der Beauty offenbar nicht sehr schwer. Auch nach der Geburt ihres Kindes gab sie auf Instagram zu, Startschwierigkeiten mit dem Stillen gehabt zu haben. "Ich konnte ihn nicht von Anfang an anlegen, da er noch zu schwach war", erzählte die einstige Rechtsanwaltsgehilfin.

Auch die Kinderplanung ist für die Mutter nach Söhnchen Leano noch nicht abgeschlossen. "Pietro will gerne ein Mädchen haben. Er sagt, wenn noch ein Junge kommt, dann möchte er kein Weiteres mehr. Aber ich möchte noch unbedingt zwei weitere Kinder", teilte die Verlobte von DSDS-Juror Pietro in einer Fragerunde mit ihren Fans.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Juni 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihr Sohn Leano Romeo im April 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im April 2023

