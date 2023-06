Seltener Anblick: Markus Söder mit Tochter beim Filmpreis

Was für ein seltener Anblick! Markus Söder (56) war bis 1998 mit einer Frau namens Ulrike Burkandt zusammen gewesen. Die beiden sind Eltern von einer gemeinsamen Tochter. Gloria-Sophie (24) startet inzwischen sogar im Showbusiness durch und arbeitet fleißig an ihrer Karriere als Model und Schauspielerin. Vor wenigen Tagen kam es zu einem raren gemeinsamen Auftritt von ihr und ihrem Vater: Markus und Gloria-Sophie besuchten gemeinsam den Bayerischen Filmpreis!

Arm in Arm posierten die beiden auf dem roten Teppich der Preisverleihung. Gloria kombinierte einen hellblauen Minirock mit einer blau gemusterten Bluse. Dazu wählte sie blaue High Heels und hielt eine kleine weiße Tasche in der Hand. Ihr Vater entschied sich für einen schlichten schwarzen Anzug mit Fliege und einem weißen Hemd. Offenbar hatten die beiden viel Spaß und lächelten glücklich in die Kameras.

Dem Politiker wurde an diesem Abend eine besondere Ehre zuteil. Er durfte den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten an Bully Herbig (55) überreichen – der sich schon zum neunten Mal über einen Bayerischen Filmpreis freuen konnte. "2002 habe ich die ersten beiden Filmpreise für 'Der Schuh des Manitu' bekommen – das waren ein Kerlchen und ein Frauchen. Ich habe damals gesagt: 'Die können sich jetzt vermehren.' Hat geklappt", witzelte der Comedian.

Anzeige

Getty Images Markus Söder und Gloria-Sophie Burkandt, Bayerischer Filmpreis 2023

Anzeige

Getty Images Markus Söder und Bully Herbig, Bayerischer Filmpreis 2023

Anzeige

Getty Images Bully Herbig, Comedia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de