Symptome: So merkte Chethrin Schulze, dass sie schwanger ist

Das waren die ersten Anzeichen für Chethrin Schulzes (31) Schwangerschaft. Im September vergangenen Jahres hatte die Love Island-Bekanntheit publik gemacht, dass sie wieder vergeben ist. Im Mai entzückte die Blondine ihre Fans dann mit tollen Neuigkeiten: Sie erwartet ein Baby! Seitdem gibt die Berlinerin auch immer mal Einblicke in ihre Schwangerschaft. Nun verriet Chethrin, woran sie merkte, dass sie in freudiger Erwartung ist.

Die 31-Jährige berichtet in ihrer Instagram-Story: "Mein allererstes Schwangerschaftssymptom habe ich sogar mit euch geteilt, ohne zu wissen, dass ich schwanger bin. [...] Ich habe Lachanfälle in der Nacht bekommen. [...] Das waren Lachanfälle, sowas habt ihr noch nicht erlebt." Zudem habe sie extrem Durst gehabt. Allein der Geruch von Alkohol, Zigaretten und Fleisch sorge immer noch für Übelkeit. "Auf einmal hatte ich vermehrt Bock auf Süßigkeiten, ich wollte fast nur noch Süßes", erinnert sich Chethrin. Zudem sei sie viel näher am Wasser gebaut.

Zuletzt berichtete die Beauty, wie ihr Körper sich verändert. Eine große Babykugel ist noch nicht sichtbar. Doch stattdessen habe sie eine ziemlich pralle Oberweite entwickelt: "Aber dafür habe ich gigantische Brüste. Die sind so groß! Größer als die, bevor ich sie operiert habe. [...] Da hatte ich auch schon solche Dinger."

Chethrin Schulze mit ihrem Freund

Chethrin Schulze, Mai 2023

Chethrin Schulze im April 2023

