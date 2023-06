Yeliz Koc spricht Klartext: Läuft da was mit Max Bornmann?

Bandeln Yeliz Koc (29) und Max Bornmann wieder an? Bei Make Love, Fake Love waren die beiden Realitystars auf Tuchfühlung gegangen. Und das obwohl der Hottie bereits vergeben war. Im Finale entschied sich Yeliz jedoch für den Single Jannik Kontalis. Nach mehreren öffentlichen Schlammschlachten trennten sich Yeliz und Jannik. Kurze Zeit später wurde die Brünette nun wieder mit Max gesehen. Sind die beiden jetzt etwa ein Paar?

"Wir sind natürlich nicht zusammen", stellt Yeliz bei einer Frage-Antworten-Runde in ihrer Instagram-Story klar. Außerdem erklärt die TV-Bekanntheit: "Max ist in dem Management von meiner Schwester, die auch da war. Wir haben gemeinsame Freunde. Wir hatten nie Streit, also warum sollen wir nicht zusammen abhängen." Die Kritik ihrer Fans nehme sich die 29-Jährige nicht zu Herzen.

In ihrer Instagram-Story hatte sich Yeliz mit Max in einem Hotelzimmer gezeigt. Doch auch Sidar Sahin, der Temptation Island-Hottie Calvin Kleinen (31) und Prominent getrennt-Bekanntheit Markus Kok waren mit dabei. Gemeinsam besuchten die fünf ein Event. Dort angekommen, teilte die Brünette kurzerhand ein Video mit Max.

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Max und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

RTL Max Bornmann und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

