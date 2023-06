Helene Fischer meldet sich nach Trapez-Unfall bei ihren Fans

Helene Fischer (38) meldet sich zur Wort! Seit April ist die Sängerin auf ihrer großen "Rausch"-Tour und beeindruckt ihre Fans deutschlandweit. Doch während des gestrigen Konzerts in Hannover machten erschreckende Neuigkeiten die Runde: Als der Schlagerstar gerade seinen Hit "Wunden" performte, schlug ein Trapez gegen seine Nase. Daraufhin musste das Konzert vorzeitig beendet werden. Nun äußert sich Helene erstmals zu ihrem Unfall!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 38-Jährigen nun ein umfassendes Statement und entschuldigte sich bei ihren Fans: "Ich habe heute Nacht kaum ein Auge zugetan, mein Herz war schwer von gestern – von diesem abrupten Ende der Show! Das ist das Letzte, was ich wollte, euch so zu enttäuschen!" Zudem gab Helene Entwarnung und betonte, dass es ihr gut gehe: "Macht euch um mich bitte keine Sorgen. [...] Ich wurde bestens versorgt. Ich wollte zwar direkt wieder raus zu euch, allerdings musste dann auch ich erkennen: Die Wunde war zu tief, um weiterzumachen." Wie Helene ebenfalls verriet, musste ihre Wunde in einem Krankenhaus genäht werden.

Ihre Community versicherte ihr daraufhin in den Kommentaren, dass sie niemanden enttäuscht habe: "Es ist einfach so schön, etwas von dir zu hören! Du hast niemanden enttäuscht, du und deine Gesundheit sind das Allerwichtigste!" oder "Du hast auf gar keinen Fall jemanden enttäuscht von uns! Wir sind einfach nur alle nach dem Abend erleichtert, dass es dir soweit 'gut' geht, das ist das Wichtigste!", heißt es unter anderem.

Helene Fischer, Sängerin

Helene Fischer, Sängerin

Helene Fischer im August 2022

