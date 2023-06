Jessica Biel teilt seltene Fotos ihrer Kinder mit Justin

Das bekommen Fans nicht oft zu sehen! Seit 2007 sind Jessica Biel (41) und Justin Timberlake (42) verheiratet und auch heute noch wirken die beiden so verliebt wie am ersten Tag. Ihr Glück wurde mit der Geburt ihrer beiden Söhne Silas (8) und Phineas besiegelt. In der Vergangenheit teilte das Paar nur selten Fotos seiner Kinder. Zum Vatertag postete Jessica jetzt jedoch süße Schnappschüsse, die den Fans ungewohnte Einblicke in ihr Familienleben ermöglichen.

"Ganz viel Liebe an alle Papas da draußen! Und an einen, der uns sehr wichtig ist und der uns so liebt, wie wir sind, egal wie oft wir den Sport, den Schlaf, die Ruhe oder die innere Ruhe stören", schreibt Jessica zum Vatertag auf Instagram zu einer Bilderreihe, die ihre Kinder und ihren Ehemann Justin beim Kuscheln und Spielen zeigt. Und auch Söhnchen Silas' Vatertagskarte will die Schauspielerin den Followern dabei keineswegs vorenthalten. "Happy F Day! Ich liebe dich", schreibt der Achtjährigen darin. Der stolze Papa kommentiert das nur mit: "Meine größten Geschenke!!!"

Erst vor wenigen Wochen richtete der "SexyBack"-Interpret am Muttertag rührende Worte an Jessica. "Mama, Partner, brillant, wunderschön, knallhart... Du bist immer für mich und die Jungs da, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit", schwärmte Justin damals von der Mutter seiner Kinder.

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlakes Söhne Silas und Phineas

Instagram / jessicabiel Justin Timberlake und Sohn Phineas

Instagram / jessicabiel Justin Timberlake und Sohn Silas

