Keke Palmer feiert Darius Jackson an seinem ersten Vatertag!

Keke Palmer (29) schwärmt in den höchsten Tönen von ihrem Darius! Die Schauspielerin und der Fitnesstrainer gehen seit 2021 gemeinsam durchs Leben. Ende des vergangenen Jahres hatte die TV-Bekanntheit verkündet, dass die beiden ein Kind erwarteten. Der kleine Leodis erblickte daraufhin im Februar das Licht der Welt. Seitdem zeigen die frisch gebackenen Eltern ihren Kleinen auch gerne öffentlich. Am Vatertag fand Keke nun schöne Worte für den Papa ihres Sohnes.

Auf Instagram veröffentlichte die 29-Jährige ein süßes Video. Neben einigen süßen Schnappschüssen von Darius und dem Kleinen ist darin auch ein Ausschnitt zu sehen, wie er mit dem Wonneproppen spielt und ihn küsst. Dazu gratulierte Keke ihrem Liebsten zu Vatertag und ergänzte: "Leodis und ich sind so glücklich, einen so lustigen, freundlichen, verantwortungsvollen, zuverlässigen und unterstützenden Mann wie dich in unserem Leben zu haben." Weiter schwärmte die "True Jackson"-Darstellerin: "Es ist so wunderbar zu sehen, was für ein liebevoller Vater du bist. [...] Ich freue mich für uns, aber ich freue mich wirklich für Leo!"

Zuletzt hatte das Paar seinen Nachwuchs sogar mit auf den roten Teppich genommen. In Atlanta hatte die kleine Familie eine Vorführung von Keks neuem Kurzfilms "Big Boss" besucht. Der Trubel um ihn herum hatte Leodis offenbar nicht gestört: Ganz entspannt hatte er in seiner winzigen schwarzen Collage-Jacke und dem Strampler auf dem Arm seiner Eltern geschlummert.

Instagram / keke Darius Jackson und sein Sohn Leodis Andrellton

Instagram / keke Darius Jackson und sein Sohn Leodis Andrellton

Getty Images Keke Palmer und Darius Jackson mit ihrem Baby Leodis im April 2023

