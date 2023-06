Nach Pete Davidsons Crash: Haus wurde komplett abgerissen

Lag das am Unfall? Anfang März war es bei Pete Davidson (29) zu einem krassen Unfall gekommen: Nach einem Date mit seiner Freundin Chase Sui Wonders (27) war der Comedian in ein Wohnhaus gefahren. Dabei wurde zum Glück niemand verletzt – auch die Bewohner des Hauses kamen ungeschoren davon. Doch mittlerweile existiert das Haus, in das Pete reingefahren ist, gar nicht mehr!

Das berichtet nun TMZ. Aus bislang unerfindlichen Gründen wurde das Wohnhaus komplett abgerissen – die Fotos zeigen nur noch eine brach gelegte Erdfläche. Eigentlich war der Schaden nach Petes Unfall nur gering und es wurde davon ausgegangen, dass Petes Versicherung oder die der Hauseigentümer dafür aufkommen würde. Offenbar wird nun allerdings das komplette Haus ersetzt!

Erst am Freitag machten die Neuigkeiten die Runde, dass der "Saturday Night Live"-Moderator eventuell noch mit rechtlichen Konsequenzen rechnen muss. Pete wurde von der Staatsanwaltschaft von Los Angeles wegen rücksichtslosem Fahrens angeklagt! Ihm könnte nun eine Geldstrafe, eine Gefängnisstrafe oder Führerscheinentzug drohen.

Getty Images Pete Davidson im April 2023

Getty Images Pete Davidson, New York City

Getty Images Pete Davidson, US-amerikanischer Komiker

