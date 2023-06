Nach Trennung: Carl Woods macht sich über Katie Price lustig

Herrscht zwischen ihnen etwa böses Blut? Katie Price (45) und Carl Woods (34) sorgten in den vergangenen Monaten mit ihrer On-off-Beziehung für so einige Schlagzeilen. Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Partner trennten sich mehrfach und fanden dann wieder zueinander. Doch vor wenigen Tagen bestätigte die Britin, dass es zwischen den beiden aus und vorbei ist. Carl scheint Katie nach dem Liebes-Aus nun auch eins auswischen zu wollen!

Am Freitag teilte die 45-Jährige ein Foto, auf dem sie mit zwei Freundinnen in sexy Party-Outfits für ein Selfie posiert: "Ein dringend benötigter Mädelsabend." Nur wenige Stunden später postete auch ihr Ex. Auf seinem Schnappschuss hat er drei Mädels, die nur knappe Bikinis tragen, im Arm und grinst breit in die Kamera. "Mädelsabend ist gelungen", witzelt Carl unter seinen Post und macht sich so offenbar über Katie lustig.

Die meisten der Fans des 34-Jährigen finden seine Aktion allerdings total fies. "Klärt das oder lasst es einfach komplett sein. Diese Spielchen sind nicht gut für euch beide" und "Das machst du doch nur, um Aufmerksamkeit zu kriegen", meinen zwei verärgerte User. Ein Weiterer denkt, Carl würde Katie einfach nur eifersüchtig machen wollen.

Instagram / katieprice Katie Price mit zwei Freundinnen im Juni 2023

TOT/MEGA Carl Woods und Katie Price im April 2023

Instagram / katieprice Katie Price, Model

