Nach langem hin und her: Katie Price bestätigt Carl-Trennung

Katie Price (45) hat wohl endgültig einen Schlussstrich gezogen. In den vergangenen Monaten hatte das Leben des Models für zahlreiche Schlagzeilen gesorgt: Vor allem ihre On-off-Beziehung mit Carl Woods (34) stand immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Noch im April wurde darüber gemunkelt, dass die beiden TV-Stars wieder zueinandergefunden hätten. Doch jetzt gibt Katie überraschend preis, dass sie wieder Single ist!

"Ich habe mir meine Extensions für eine Veränderung raus nehmen lassen. Ich musste mir in der Vergangenheit so viel anhören und jetzt, da ich Single bin [...] brauche ich eine große Veränderung in meinem Leben", schreibt die 45-Jährige zu einem Bild von sich mit kürzeren Haaren auf Instagram. Damit macht sie das Liebes-Aus mit Carl offiziell.

Neben der Trennung muss Katie derzeit auch den Verlust ihres Hundes Blade verkraften. Wie die TV-Bekanntheit vor wenigen Tagen mitteilte, sei der Vierbeiner von einem Auto angefahren worden. Inzwischen habe sie eine Anzeige bei der Polizei erstattet, da sie davon ausgeht, dass es sich dabei nicht um einen Unfall gehandelt hat.

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods im September 2020

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Hund Blade

Instagram / katieprice Katie Price und ihr Hund Blade

