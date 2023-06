Nach Unfall mit Handy: Bebe Rexha meldet sich bei ihren Fans

Bebe Rexha (33) gibt Entwarnung! Die Sängerin ist seit Jahren erfolgreich mit Musikbusiness. Aktuell reist sie im Rahmen ihrer US-Tour quer durchs Land und begeisterte die Fans mit ihren Hit. Zuletzt trat sie in New York auf – dort kam es allerdings zu einem schmerzhaften Zwischenfall: Ein Zuschauer im Publikum warf ein Handy auf die "I'm Good"-Interpretin, woraufhin diese das Konzert abbrechen musste und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Nun meldete sich Bebe erstmals bei ihren Fans.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 33-Jährige zwei Selfies von ihrer Kopfplatzwunde – und gab Entwarnung. "Mir geht es gut", schreibt Bebe zudem unter dem Post. Die Fans sind erleichtert: "Schön, dass es dir gut geht!" Andere wiederum hegen immer noch Groll gegen die Person, die das Handy schmiss: "Wer wirft schon ein verdammtes Telefon weg? Kein guter Mensch mit Verstand würde das tun" oder "Menschen können so verdammt dumm sein", heißt es unter anderem.

Auf Twitter ging ein Video viral, das Bebe bei dem Handy-Angriff zeigt. "Absolut großartige Show ruiniert durch einen Fan, der sein Handy nach Bebe geworfen hat, hoffentlich geht es ihr bald wieder besser", schrieb ein besorgter User dazu. Kurz darauf wurden alle geplanten Meet & Greets abgesagt und Bebe in ein nahegelegendes Krankenhaus gebracht.

Bebe Rexha

Bebe Rexha im Juni 2023

Bebe Rexha

