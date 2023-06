Schwangere Rihanna genießt im Casual-Look ein Date mit A$AP

Rihanna (35) stellt ihr Modebewusstsein wieder unter Beweis. Die Sängerin und ihr Partner A$AP Rocky (34) haben bereits einen Sohn namens RZA. Doch damit war ihre Familienplanung noch nicht abgeschlossen: Während ihres Auftritts beim Superbowl präsentierte sie ihre Babykugel und machte damit ihre zweite Schwangerschaft öffentlich. Jetzt wurde die hochschwangere Rihanna in einem bequemen, aber stilsicheren Outfit gemeinsam mit A$AP gesichtet.

Wie Bilder zeigen, die Just Jared vorliegen, wählte die "Umbrella"-Sängerin für ihr Date einen Casual-Look: Auf den Fotos trägt sie ein schwarz-weißes Jerseykleid, das einem Football-Trikot gleicht, als sie ein Restaurant in Los Angeles verlässt. Bis zur Hüfte sitzt es hauteng und betont dabei ihren runden Babybauch. Das kombinierte sie mit einer schwarzen Jacke, Fußballschuhen und einer rot-weißen Tasche. A$AP zeigt sich in einem ebenso lässigen Outfit, das aus einem weißen Langarmshirt, einer weiten Hose sowie einer Cap besteht.

Vor wenigen Tagen erst hatte Rihanna ihren Schwangerschaftsbauch in Szene gesetzt: In einem Instagram-Video ist sie in einem bauchfreien, silbernen Outfit zu sehen. Um ihre Kugel aber noch mehr zu betonen, hatte die Sängerin diese mit Glitzer eingerieben, damit sie funkelt.

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

MEGA Rihanna im Mai 2023

Instagram / fentybeauty Rihanna, Sängerin

