Witwe erinnert sich am Vatertag an Stephen "tWitch" Boss (†)

Allison Holker (35) zollt ihrem verstorbenen Ehemann Stephen "tWitch" Boss Tribut. Ende vergangenen Jahres hatten erschütternde News die Runde gemacht: Der "The Ellen DeGeneres Show"-Star nahm sich im Alter von 40 Jahren das Leben. Er hinterließ seine Frau und ihre drei gemeinsamen Kinder. Nun verbrachte die Familie den ersten Vatertag ohne Stephen. Auf Social Media würdigte Allison daher ihren verstorbenen Ehemann.

Auf Instagram teilte die 35-Jährige ein niedliches Foto, auf dem die ganze Familie glücklich in die Kamera grinst. "Wir lieben dich, Stephen – für immer und ewig", schrieb Allison zu der Aufnahme. In den Kommentaren nehmen ihre Follower Anteil: "Das erschüttert mich immer noch bis ins Mark, ich kann mir nicht vorstellen, was ihr alle durchgemacht habt. [...] Ich [...] wünschte so sehr, ich könnte euch alle umarmen" oder "Ich wünsche euch allen viel Liebe. Ich hoffe, ihr spürt ihn heute um euch herum tanzen. Er wäre so stolz auf euch, Allison", sind nur einige der unzähligen Kommentare.

Erst im Mai gab die Beauty ihr erstes Interview gegenüber People nach dem Ableben ihres Mannes. "Niemand ahnte, dass er krank war. Er wollte nicht, dass die Leute es wissen. Er wollte einfach für alle der Superman und Beschützer sein", offenbarte die 35-Jährige und fügte hinzu: "Stephen hat so viel Freude in diese Welt gebracht, und er verdient es, dass man sich an ihn als den wunderbaren Mann erinnert, der er war."

Anzeige

Getty Images Stephen "tWitch" Boss im September 2018

Anzeige

Instagram / sir_twitch_alot Stephen "tWitch" Boss mit Frau und Kindern

Anzeige

Instagram / allisonholker Allison Holker und Stephen "tWitch" Boss im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de