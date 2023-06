Auf Angriff: "Ex on the Beach"-Yasin will Laura küssen!

Yasin Mohamed (31) kann es einfach nicht lassen! Eigentlich ist der Münchner in der Ex on the Beach-Villa auf Carina fixiert. Doch das änderte sich schlagartig, als Laura Mania in das Haus in Mexiko kam. Kurz nach ihrer Ankunft flirtete der einstige "Temptation Island"-Teilnehmer mit der Brünetten – und das, obwohl Carina zusah. Doch das scheint ihn keinesfalls zu stören: Yasin macht Laura nämlich weiterhin schöne Augen!

In der aktuellen Folge ging er direkt in die Vollen und wollte von der Beauty wissen, wann er sie denn küssen dürfe. "Wir müssten ein Spiel spielen", antwortete diese daraufhin. Doch so ganz schien ihm Laura nicht zu vertrauen: "Du hast überall ein bisschen deine Finger im Spiel", entgegnete sie ihm. Und auch bei Yasin kamen kurz Zweifel auf, wie er im Einzel-Interview verriet: "Scheiße, ich habe schon wieder eine Grenze überschritten. [...] Ich bin bei Carina."

Yasin will seine Chance bei der Beauty nutzen. Im Interview mit Promiflash hatte es ebenfalls den Anschein erweckt, als würde der 31-Jährige seine Flirt-Offensive nicht bereuen. "Na ja, Laura ist ja ohne Zweifel eine sehr attraktive Frau – wie sollte ich da nicht mit ihr flirten?", lautete Yasins Antwort.

Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, ehemaliger "Temptation Island"-Kandidat

Anzeige

RTL Laura Mania, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de