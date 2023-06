Trotz Carina: Yasin flirtet bei "Ex on the Beach" mit Laura!

Er kann es einfach nicht lassen! Die diesjährige Staffel Ex on the Beach bietet einiges an Zündstoff. Nachdem zunächst das Liebesdreieck um Yasin Mohamed (31), Paulina Ljubas (26) und Carina für Schlagzeilen gesorgt hatte, betritt in der neuesten Folge eine weitere Lady die Bühne: Laura Mania, bekannt aus Love Island, verdreht so manchem Mann in der Villa den Kopf. Auch der eigentlich glücklich an Carina vergebene Yasin kann es nicht lassen: Er flirtet ungehemmt mit Laura!

Kurz nachdem sich Yasin gegen seine Ex-Freundin Paulina und für die Romanze mit Carina entschieden hat, werden die Männer in der Villa von einem Neuzugang überrascht. Laura begrüßt die Jungs in einem sexy Zimmermädchenkostüm und überzeugt vor allem Yasin mit ihrer Erscheinung. Dieser verrät ihr: "Du bist so sexy. Du bist optisch unnormal attraktiv. Du erweckst die Toten wieder zum Leben." Daraufhin bringt der Charmeur der Brünetten sogar einen Spiegel, damit diese sich selbst von ihrer Attraktivität überzeugen könne.

Bereits der Einzug von Laura hatte vor einigen Folgen für Furore gesorgt. Die Blondine war nämlich mit dem Womanizer Yasin auf ein Date gegangen. Während das ihrem Ex-Freund Jonny Jaspers überhaupt nicht recht war, zeigte sich Carina entspannter und behauptete, keine Konkurrenz zu befürchten.

Ex on the Beach, Staffel 4 – Folge 3, RTL+ Yasin Mohamed und Carina bei "Ex on the Beach" 2023

Instagram / lauralmania Laura Mania, Reality-TV-Star

RTL Die Kandidaten von "Ex on the Beach"

