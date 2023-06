Geld und Co.: Darum zoffen sich Xenia und Melody Haase!

Das ist also der Grund! Xenia Prinzessin von Sachsen (36) und Melody Haase (29) galten lange als BFFs. Als beste Freundinnen gewannen sie auch schon einige Realityshows und konnten die Kohle abgreifen. Doch seit einiger Zeit hängt der Haussegen schief. Im Promiflash-Interview teaserte Melody bereits an, dass es Beef gibt. Nun ist auch der Grund für Melody und Xenias eskalierten Zoff bekannt!

Bei "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" treffen die Ladys nach ihrer Auseinandersetzung aufeinander. Schnell wird klar: Die Realitystars haben unterschiedliche Auffassungen der Geschehnisse. Melody habe Xenia um einen Gefallen gebeten – doch die Mutter eines Sohnes hatte keine Zeit. "Wo ich kann, helfe ich dieser Frau, genauso wie ihrem Kind", betont die DSDS-Bekanntheit daraufhin.

Vor einigen Monaten schickte Melody dann eine Sprachnachricht an Xenia, in der es auch um Geld ging: "Frag mich das nächste Mal auch nicht, ob ich eine Show für Geld für dich gewinne. Gib mir einfach den Teil von deinem Geld, du hast nichts dafür getan und du hilfst nicht mal im Alltag", schnauzte sie die Prinzessin an.

Melody Haase, Reality-TV-Star

Xenia Prinzessin von Sachsen, TV-Bekanntheit

Melody Haase, Webstar

