Nach 66 Jahren: Königin Margrethe hat aufgehört zu rauchen

Königin Margrethe von Dänemark (83) hat ihre Meinung wohl geändert! Das Staatsoberhaupt hatte nie ein Geheimnis daraus gemacht, gerne mal zur Zigarette zu greifen – und das seit Jahrzehnten. Mit 17 Jahren hatte sie zum ersten Mal zum Glimmstängel gegriffen und seit dem dachte die zweifache Mutter gar nicht daran, damit aufzuhören. Doch jetzt der Sinneswandel: Königin Margrethe hat aufgehört zu rauchen!

Insgesamt hielt die 83-Jährige 66 Jahre am Glimmstängel fest. Doch nun schwört sie den Tabakwaren ab. "Es ist richtig, dass die Königin seit ihrer Rücken-Operation nicht mehr raucht", bestätigt die Kommunikationschefin des dänischen Königshauses gegenüber der Zeitung "B.T.".

Im Februar hatte der Palast bei Instagram bekannt gegeben, dass die Königin sich einem operativen Eingriff am Rücken unterziehen muss. Einige Wochen später zeigte sie sich gut gelaunt bei einem Event auf dem dänischen Schloss Fredensborg. Dort sah sie sich gemeinsam mit der Bevölkerung den alljährlichen Fackelzug an. An diesem Tag brauchte sie zwar noch die Unterstützung eines Stocks, doch sie winkte den Gästen fröhlich zu.

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark, August 2021

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark vor dem Schloss Fredensborg, April 2023

