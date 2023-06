Romantisch! Heidi Klum knutscht ihren Tom Kaulitz in Venedig

Was für ein romantischer Urlaub! Heidi Klum (50) ist nicht nur in Deutschland ein großer Name – auch in den USA konnte sich das Model eine Karriere aufbauen. Seit 2018 ist die gebürtige Bergisch Gladbacherin nun schon mit dem Tokio Hotel-Star Tom Kaulitz (33) liiert. Gerne zeigt sich das Paar total verliebt in den sozialen Medien und gibt seinen Fans, was sie wollen. Nun knutschen Heidi und ihr Tom ganz ungeniert vor einer traumhaften Kulisse in Venedig!

Da hat es das total verknallte Paar offenbar in eine von Italiens hübschesten Städte verschlagen: Venedig! Auf Instagram teilt die Modelmama ein paar Schnappschüsse ihres Trips. Dabei darf selbstverständlich ihr Liebster nicht fehlen! In der Bilderstrecke turtelt Heidi mit ihrem Tom, was das Zeug hält und verpasst ihm gar vor dem Kanal einen Schmatzer auf den Mund. "Ich liebe dich", schreibt die 50-Jährige glücklich zu ihrem Beitrag.

In ihrem Geburtstagsspecial "Happy Birthday, Heidi" verriet die Laufstegschönheit vor wenigen Wochen einige pikante Details über die Beziehung. So sei sie es gewesen, die den ersten Schritt gewagt habe! "Mein Mann ist sehr zurückhaltend", gab Heidi in der Sendung zu. "Ich bin nicht so jemand, der auf der Couch sitzt und wartet. [...] Deswegen habe ich ihm einfach mal getextet", verriet die Blondine.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz, Grammys 2023

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum in Venedig 2023

Getty Images Heidi Klum, Tom Kaulitz und Bill Kaulitz bei den Grammy Awards

