Das bekam Heidi Klum von Bill und Tom zum 50. Geburtstag!

Da haben sich die beiden aber etwas ganz Besonderes ausgedacht! Heidi Klum (50) ist nicht bloß in Deutschland ein großer Name – auch in den USA hatte sich das Model eine Karriere aufbauen können. Seit 2018 ist sie nun schon mit dem Tokio Hotel-Star Tom Kaulitz (33) liiert. Gerne zeigt sich das Paar total verliebt in den sozialen Medien oder auf Events – mit dabei ist auch immer mal wieder Toms Bruder Bill (33). Das haben Tom und Bill Heidi zu ihrem 50. Geburtstag geschenkt!

Wie die Brüder in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" verraten, haben sie sich für Heidis 50. Geburtstag eine ganz besondere Überraschung ausgedacht. Sie schenkten ihr eine Reise im berühmten Orient-Express! "Es war auch so besonders, aber auch eigennützig, weil ich mir damit auch einen kleinen Traum erfüllt habe, denn ich werde mitfahren", gibt der Sänger zu. Für die Fahrt habe er sogar ganz besondere Zimmer ausgesucht. "Es gibt nur zwei von diesen Suiten und die habe ich gebucht", fügt Bill stolz hinzu.

Aber auch Heidis Sause war ein voller Erfolg! Ihren großen Tag feierte das Topmodel ganz unter dem Motto der goldenen 20er-Jahre. "Wir hatten es richtig schön, es hat wunderbar funktioniert", freuen sich Bill und Tom erleichtert.

Tom Kaulitz und Heidi Klum im Mai 2023

Heidi Klum und Bill Kaulitz

Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juni 2023

