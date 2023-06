Taylor Swifts "The Eras Tour" kommt 2024 auch nach Europa!

Taylor Swift (33) hat große Neuigkeiten zu verkünden! Das neueste Album der Sängerin "Midnights" eroberte im vergangenen Jahr die Herzen ihrer Fans im Sturm. Dass sie die Songs auch gerne live von ihrer Ikone gesungen hören möchten, steht wohl außer Frage – schließlich füllt die Blondine ständig große Konzerthallen. Nun kündigt Taylor neue Daten für ihre "The Eras Tour" an!

Die freudigen Neuigkeiten verkündet die "Love Story"-Interpretin auf Instagram. Dort teilt sie ein Bild mit den anstehenden Tourdaten für dieses und das kommende Jahr. Auch nach Europa wird es die Singer-Songwriterin verschlagen. Drei Termine sind dabei sogar in Deutschland angesetzt: in Gelsenkirchen, Hamburg und München! Doch auch Österreich und die Schweiz sollen nicht verschont bleiben. "Ich kann es kaum erwarten, euch nächstes Jahr auf der 'The Eras Tour' zu sehen!", schreibt Taylor voller Vorfreude zu dem Beitrag.

Gewusst? Hinter dem Hintergrundgeschrei von Taylors Hit "Question...?" steckt ein ziemlich bekannter Schauspieler und guter Freund der Sängerin: Dylan O'Brien (31)! Doch nicht bloß das ist auf den Mist des Teen Wolf-Stars gewachsen. Im 10-minütigen Musikvideo von "All To Well" hatte der Schauspieler die männliche Hauptrolle übernommen und ist zudem für den Schlagzeugpart in "Snow On The Beach" verantwortlich.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift im Oktober 2021

Getty Images Dylan O'Brien im August 2022

