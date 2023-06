Tom Cruise liebt seinen Job auch nach Jahren im Geschäft!

Tom Cruise (60) ist dankbar! Der US-Amerikaner ist bereits seit mehreren Jahrzehnten megaerfolgreich als Schauspieler. Zuletzt war er für seine Rolle in dem Film Top Gun: Maverick für einen Oscar nominiert gewesen. Doch er war nicht zur Verleihung angereist, da er für den neuen Teil von Mission: Impossible vor der Kamera gestanden hatte. Nun, auf dessen Premiere, schwärmte Tom von seinem Job und dem Kino.

Gegenüber Deadline erklärte der 60-Jährige seine Liebe zu dem, was er erschafft: "Es ist nicht nur ein Kinoerlebnis – es geht darum, dass wir alle zusammen sind, aus allen Gesellschaftsschichten, und dass wir zusammen im Kino sitzen und eine gemeinsame Erfahrung machen." Außerdem sprach Tom dem Kino eine große Bedeutung zu: "Und das ist es, was das Kino tut. Es überbrückt Mauern, es reißt sie nieder und ermöglicht es den Menschen, diese Art von Gemeinsamkeit und Erfahrung zu teilen."

Auch wenn es bisher nicht für einen Oscar gereicht hatte, war der Hollywoodstar bereits mit zahlreichen anderen Preisen ausgezeichnet worden. Für sein Mitwirken im Erfolgsfilm "Top Gun: Maverick" hatte Tom zuletzt in der Kategorie "Best Performance in a Movie" bei den MTV Movie & TV Awards abgeräumt. Außerdem besitzt er bereits drei Golden Globes.

Getty Images Tom Cruise, Schauspieler

