TV-Bäuerin Katrin und ihr Marc feiern sechs Monate Liebe

Katrin und Marc haben in ihrer Beziehung einen kleinen Meilenstein erreicht. Die Miniponyzüchterin hat sich bei Bauer sucht Frau International in den Hauswart verguckt. Inzwischen sind die beiden ein Paar und schmieden fleißig Umzugspläne. Da Marc momentan noch in der Schweiz wohnt, Katrin aber in Österreich lebt und dort auch ihren Hof hat, will er seine Heimat für ihre gemeinsame Zukunft hinter sich lassen. Bevor es so weit ist, haben die Turteltauben aber erst mal einen anderen Grund zu feiern: ihr sechsmonatiges Liebesjubiläum!

"Sechs Monate sind schon um, die wir zu zweit erleben dürfen. Wie schnell die Zeit vergeht", schrieb Katrin auf Instagram. Sie freue sich schon sehr auf die Zukunft – vor allem auf den Umzug. Darauf müsse sie aber "noch ein bisschen warten". Im Haushalt hat das Paar bereits klare Regeln: "Wir teilen uns das oder kochen zusammen."

Auch wenn ihre Wohnorte eine Entfernung von knapp 700 Kilometern trennt, versuchen die beiden sich so oft es geht zu sehen. Zwischen ihren Treffen liege meistens ein großer Abstand, dafür dauern sie mehrere Tage. Außerdem rufen sie sich täglich per Videocall an.

Anzeige

Instagram / kat_la1988 Marc und Katrin auf Gran Canaria

Anzeige

Instagram / kat_la1988 Marc und Katrin von "Bauer sucht Frau International 2023"

Anzeige

Instagram / kat_la1988 Marc und Katrin im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de