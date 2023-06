Vor Trennung: Tori Spelling und Dean wollten ihre Ehe retten

Sie haben alles versucht! Tori Spelling (50) und Dean McDermott (56) gingen 2006 den Bund fürs Leben ein, vier Jahre später erneuerten die Schauspieler ihr Gelübde. Trotz fünf gemeinsamer Kinder kursierten in den vergangenen Jahren immer wieder Gerüchte, dass es bei dem Pärchen kriseln könnte. Nun gaben die Beverly Hills, 90210-Darstellerin und der Kanadier ihre Trennung öffentlich bekannt. Dabei sollen Tori und Dean lange Zeit versucht haben, an ihrer Beziehung festzuhalten!

Laut People kam die Trennung von Tori und Dean auch für Freunde und Bekannte des Paares überraschend. "[Tori und Dean] haben sich in den letzten Monaten definitiv bemüht, und die Dinge fühlten sich viel weniger toxisch an", erklärte ein Insider gegenüber dem Newsportal. Eine zweite Quelle berichtete Ähnliches: "Sie bemühten sich, Feiertage und Meilensteine zu etwas Besonderem zu machen und waren viel mehr im Einklang miteinander." Im Vergleich zu den letzten Jahren habe sich das Verhältnis der Eheleute zudem sehr verbessert. Zwar hätten die zwei nach wie vor Meinungsverschiedenheiten gehabt, jedoch schien es in den vergangenen Monaten gut zwischen ihnen zu laufen.

Erst vor wenigen Tagen verkündete Dean das Liebes-Aus auf seinem Instagram-Profil. "Mit großer Traurigkeit und sehr, sehr schwerem Herzen haben Tori und ich nach 18 gemeinsamen Jahren und fünf wunderbaren Kindern beschlossen, getrennte Wege zu gehen und einen neuen, eigenen Weg einzuschlagen", gab der Familienvater preis. Für ihre Kids wollen die zwei dennoch ein gutes Team bleiben.

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott mit ihren Kindern, Dezember 2022

Getty Images Dean McDermott, Schauspieler

Getty Images Tori Spelling, Schauspielerin

