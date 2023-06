Wegen ihres Looks: Louisa Jindaoui kriegt richtig Hate ab

Louisa Jindaoui (23) wird zur Zielscheibe! Louisa und ihr Ehemann Nader Jindaoui (26) haben sich in den letzten Jahren eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Im Netz begeistert die Beauty ihre Fans mit coolen Schnappschüssen von sich, ihrer Tochter Imani oder ihrem Ehemann. Dabei ist sie meist vor allem für ihren lockeren und weniger figurbetonten Style bekannt. Doch jetzt sorgt Louisa mit einem aktuellen Beitrag für eine Menge Unruhe und Diskussion im Netz.

Auf einem aktuellen Instagram-Bild trägt die Influencerin ein rosafarbenes Oberteil, das ihrer Figur sehr schmeichelt. Doch nicht jeder Fan sieht das so. "Wow, seit wann darfst du enge Kleidung tragen" oder "Egal, ob sie sich bedeckt kleidet oder nicht. Ich finde ihren Kleidungsstil einfach nicht schön", kommentieren zwei User ihren Beitrag. Doch die Frau von Fußballer Nader Jindaoui wird für ihren Look nicht nur angefeindet. “Wie kann man nur so eine schöne und sympathische Frau haten! Alles Neider, die nichts Besseres zu tun haben” oder “Lasst sie doch einfach leben”, verteidigen ein paar Follower sie.

Auch Louisa lässt die Welle des Entsetzens um ihr Outfit nicht unkommentiert. "Logik auf Instagram: Du zeigst dich freizügig, zieh dich an, schlechtes Vorbild. Du bedeckst dich, zieh dich aus, sie wird unterdrückt", schrieb die 23-Jährige daraufhin in ihrer Instagram-Story zu dem ganzen Aufruhr.

Anzeige

Instagram / linlouuu Louisa Jindaoui mit ihrer Tochter Imani auf der Londoner Tower Bridge

Anzeige

Instagram / linlouuu Das YouTube-Paar Louisa und Nader Jindaoui

Anzeige

Instagram / linlouuu Louisa, Imani und Nader Jindaoui im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de