Nader Jindaoui stellt klar: Louisa und er bleiben zusammen!

Die beiden sind unzertrennlich! Louisa und Nader Jindaoui (25) kennen sich schon seit ihrer Jugend. Ende 2019 machten die beiden dann Nägel mit Köpfen: Die YouTuber schlossen nach islamischer Tradition den Bund der Ehe. Die Geburt ihrer Tochter Imani im Oktober vergangenen Jahres machte ihr Glück dann perfekt. Nun verkündete der Hertha-BSC-Spieler vor wenigen Tagen aber, dass sie eine schwere Phase durchleben – und das, obwohl sie von ihrer Community als ein unschlagbares Traumpaar angesehen werden! Jetzt stellte Nader allerdings klar, dass ihn und Louisa nichts auseinanderbringen kann.

In seiner Instagram-Story rückte der Fußballer die vorangegangenen Aussagen wieder gerade. Da ihre Probleme offenbar durch schlechte äußere Einflüsse entstanden sind, möchte sich das Paar von Negativem trennen. Für sie gilt daher, weiterhin zusammenzuhalten. "Wir werden uns nicht trennen. Wir haben uns ein Versprechen gegeben, nur der Tod kann uns trennen […]. Trennung ist bei uns kein Thema", stellte der 25-Jährige und holte weiter aus: "Wir waren oft kurz davor, aufzugeben. Aber am Ende erinnert man sich gegenseitig immer daran, was man sich versprochen hat. Wir werden jetzt zusammenhalten, wir werden stark sein."

Allerdings wollen die Social-Media-Stars keine Details über ihre Probleme verraten. Um sich aber von allem zu distanzieren, was ihnen schadet, genießen Louisa und Nader gemeinsam mit ihrer Tochter Imani eine Auszeit in London. So sieht man in der Story der Mama, wie sie zu dritt die Stadt erkunden und augenscheinlich eine gute Zeit zusammen verbringen.

Instagram / linlouuu Nader Jindaoui mit seiner Frau Louisa und ihrer Tochter Imani

Instagram / naderjindaoui Louisa und Nader Jindaoui im Oktober 2021

Instagram / linlouuu Louisa Jindaoui mit ihrer Tochter Imani auf der Londoner Tower Bridge

