Will Mut machen: Robbie Williams offenbart seine Dyskalkulie

Robbie Williams (49) macht anderen Mut! Der Brite hatte seine Gesangskarriere im jungen Alter von 17 Jahren als Mitglied der Boygroup Take That gestartet. Inzwischen steht der Musiker seit über 25 Jahren als Solosänger auf der Bühne. Mit Songs wie "Angels" und "Let Me Entertain You" begeistert der Musiker seine Fans immer wieder. Doch auch er ist nicht perfekt. Nun verriet Robbie: Er leidet unter Dyslexie und Dyskalkulie.

Das erklärte der 49-Jährige in einem ausführlichen Instagram-Beitrag. "Als mir gesagt wurde, dass ich Legastheniker bin, dachte ich: Was soll der Scheiß? Und tatsächlich habe ich auch Dyskalkulie", begann er zu erklären und sprach anderen Mut zu. "Wenn es irgendjemanden gibt, der im Moment unter Stress leidet wegen seiner Mittleren Reife und dem gesagt wurde, dass dies das wichtigste Jahr deines Lebens ist, dann merkt euch: Es ist Unsinn und sollte eigentlich als missbräuchlich für einen jungen Geist angesehen werden", betonte Robbie.

Außerdem ergänzte Robbie, dass aus Defiziten Vorteile gezogen werden können: "Was uns fehlt, hat uns eine Superkraft gegeben. Geh und finde deine." Zuletzt hatte er bereits gesundheitliche Probleme angesprochen. Beim holländischen Pinkpop-Festival hatte er die Band bitten müssen, zu pausieren. "Ich habe Langzeit-Covid. Es ist nicht mein verdammtes Alter, ihr Arschlöcher", hatte er vor den 70.000 Zuschauern verkündet.

Getty Images Robbie Williams, Popsänger

Getty Images Robbie Williams, Musiker

Getty Images Robbie Williams, November 2013

