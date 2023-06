Xenia Prinzessin von Sachsen war wieder mit Ex zusammen

Xenia Prinzessin von Sachsen (36) hat sich zum zweiten Mal in denselben Mann verliebt! Die Reality-TV-Bekanntheit hat mit ihrem ehemaligen Partner Rajab Hassan (33), mit dem sie auch das Sommerhaus der Stars im Jahr 2016 gewann, einen gemeinsamen Sohn Taro. Insgesamt war die Prinzessin schon sechs Mal verlobt – mit der Liebe wollte es aber nie so wirklich klappen. Bei "Eating with my Ex" traf sie wieder auf ihren Ex-Freund Marc Junge. Promiflash verriet sie nun, dass sie nach den Dreharbeiten wieder kurzzeitig ein Paar waren.

Gegenüber Promiflash erzählte Xenia: "Damals bin ich in dem Format wieder mit meinem Ex zusammengekommen und muss leider sagen, dass er das komplett für sich benutzt hat." Nur drei Monate später habe er die wieder zum Leben erweckte Beziehung erneut beendet. Er habe "mit den gleichen Worten wieder genauso eklig mit mir Schluss gemacht", erinnerte sich die Blondine. Damals habe sie die Situation akzeptieren und abhaken können, trotzdem habe sie emotional sehr darunter gelitten. "Es war wirklich hart", gab sie zu.

Während der Dreharbeiten hatten sich die beiden auch geküsst. Doch daran möchte sich Xenia eigentlich überhaupt nicht mehr erinnern. Sie erklärte: "Ich kann mir das Format auch nicht angucken. Ich will eigentlich auch, dass das verschwindet."

Getty Images Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan in Düsseldorf 2016

TVNOW / Stefan Gregorowius Xenia Prinzessin von Sachsen in der Dschungelshow

Eating with my Ex, Joyn Prinzessin Xenia von Sachsen bei "Eating with my Ex"

