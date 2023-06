Darum macht Tom Cruise "Mission: Impossible"-Stunts selbst!

Tom Cruise (60) ist ein echter Stunt-Profi! Der Schauspieler ist schon seit Jahrzehnten mega-erfolgreich. Der US-Amerikaner stand schon für zahlreiche Filme vor der Kamera und ist bekannt dafür, immer wieder eine Schippe draufzulegen. Bei der Filmreihe Mission: Impossible lässt er es sich nicht nehmen, viele seiner Stunts selbst durchzuführen – auch wenn er dafür auf einen Flugzeugträger klettern muss. Aber wieso macht Tom seine Stunts selbst?

"Man muss es nie tun, aber ich möchte es", berichtet der Schauspieler gegenüber Access Hollywood. Doch es ist nicht einfach nur ein simpler Wunsch, wie der Action-Held weiter ausplaudert. "Ich will das Publikum begeistern. Ich will alles tun, was ich kann", macht Tom außerdem deutlich.

Für den siebten Teil der "Mission: Impossible"-Reihe stand ein ganz besonders waghalsiger Stunt in Apulien für den Adrenalinjunkie an. Wie Variety berichtete, sei Tom für den Streifen mit einem Helikopter zu einem amerikanischen Flugzeugträger geflogen. "Wir sind sehr stolz darauf, dass Apulien als Region gewählt wurde, diese komplexe Szene zu drehen", gab der Vorsitzende der apulischen Filmkommission zu.

Getty Images Tom Cruise, "Mission: Impossible"-Star

Getty Images Tom Cruise, Oscars 2023

Getty Images Tom Cruise, Juni 2022

