Erste Treffen: Wird Tom Holland als Spider-Man zurückkehren?

Fans aufgepasst! Schauspieler Tom Holland (27) wurde 2017 durch seine Besetzung als Spider-Man weltweit berühmt. Dreimal in Folge war er als Marvel-Superheld auf der großen Leinwand zu sehen gewesen. Dass ein vierter "Spider-Man"-Film der aktuellen Reihe geplant ist, ist kein Geheimnis. Lange fragten sich Fans, ob der 27-Jährige für den vierten Teil wieder in seine alte Rolle schlüpfen wird. Nun offenbart Tom: Es gab erste Gespräche zum vierten "Spider-Man"-Teil!

Im Interview mit THR sprach Tom jetzt darüber, dass es wohl schon konkrete Gespräche über einen vierten "Spider-Man"-Film gegeben hat: "Es ist ein gemeinschaftlicher Prozess. Bei den ersten Treffen ging es darum: ''Warum sollten wir das noch einmal machen?' Und ich glaube, wir haben den Grund dafür gefunden." Allerdings bekundet der Hollywoodstar auch Bedenken an der Neuerscheinung. "Ein Teil von mir möchte erhobenen Hauptes abtreten und den Staffelstab an das nächste glückliche Kind weitergeben, das diese Figur zum Leben erwecken darf", gesteht er in dem Gespräch.

Die Arbeit an der Fortsetzung liegt aber vorerst auf Eis – Grund dafür ist der aktuelle Autorenstreik in Hollywood. Neben dem besagten Kassenschlager sind auch weitere Filme wie unter anderem der dritte Deadpool-Teil mit Ryan Reynolds (46), "Unstoppable" mit Jennifer Lopez (53) sowie "Thunderbolts" und "Blade" betroffen.

Collection Christophel / ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

MEGA Zendaya und Tom Holland am Set von "Spider-Man: Far From Home"

Getty Images Tom Holland, Schauspieler

