Jennifer Lawrence bringt ihre Eltern mit zu Filmpremiere!

Wie süß! Jennifer Lawrence (32) zählt zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen der Welt. Mit ihrer Rolle als Katniss Everdeen in "Die Tribute von Panem" hatte die Oscar-Preisträgerin weltweit Bekanntheit erlangt. Und an diesen Erfolg kann sie noch immer anknüpfen! Am Dienstag stand die Premiere ihres neuesten Films "No Hard Feelings" an, doch dort erschien die Blondine nicht alleine: Jennifer posierte mit ihren Eltern Karen und Gary auf dem roten Teppich!

Arm in Arm lächelten die drei im Blitzlichtgewitter der Kameras. Jennifer wählte ein edles bodenlanges Kleid in Weiß, das sie mit goldenem Schmuck kombinierte. Karen hingegen entschied sich für ein kurzes schwarzes Kleid mit weißen Verzierungen und silbernen Schmuck. Papa Gary trug einen cremefarbenen Anzug und ein blau-weiß gestreiftes Hemd. Ihren glücklichen Blicken nach zu urteilen, könnten die beiden wohl kaum stolzer auf ihre Tochter sein.

Erst vor wenigen Tagen erzählte die Schauspielerin People eine lustige Anekdote. "Vor Jahren kaufte Lee Eisenberg eine Toilette von meiner Mutter auf Craigslist. Meine Toilette. Ich sagte: 'Ich habe sie kaputt gemacht'. Meine Mutter hat sie für mich verkauft. Wenige Jahre später lernte Jennifer den Filmemacher sogar kennen – nämlich während der Dreharbeiten zu "No Hard Feelings"!

Getty Images Karen, Jennifer und Gary Lawrence, Juni 2023

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Lawrence, "Die Tribute von Panem"-Darstellerin

