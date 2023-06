Jennifer Lawrence' Mutter verscherbelte ihre Toilette online

Damit hätte Jennifer Lawrence (32) wohl nicht gerechnet! Die Schauspielerin gehört aktuell zu den gefeiertsten Hollywoodstars überhaupt. Mit der erfolgreichen Die Tribute von Panem-Reihe war sie berühmt geworden. In ihrem neuen Film "No Hard Feelings" bekommt ihre Rolle Maddie auf einer Anzeigen-Website ein lebensveränderndes und vor allem wildes Jobangebot. Doch auch im wahren Leben machte Jennifer bereits eine skurrile Erfahrung mit der Website!

Gegenüber People verrät die 32-Jährige: "Vor Jahren kaufte Lee Eisenberg eine Toilette von meiner Mutter auf Craigslist. Meine Toilette. Ich sagte: 'Ich habe sie kaputt gemacht.' Meine Mutter hat sie für mich verkauft." Als wäre diese Geschichte nicht schon lustig genug, lernte Jennifer diesen besagten Lee Jahre später kennen! Der Filmemacher arbeitete mit dem Regisseur Gene Stupnitsky (45) bei "No Hard Feelings" zusammen!

Die Beauty ist bekannt für ihre bodenständige und offene Art. Auf der Premiere ihres neuen Filmes erzählte ihr Kollege Andrew Feldman (21) in Anwesenheit von Promiflash eine lustige Geschichte vom Set. In einer Szene sollten die beiden Darsteller mit mehreren Hunden Gassi gehen. "Ich ging mit ihnen spazieren, flog durch die Luft und landete mit meinem Gesicht im Sand, weil die Hunde so stark waren. Das ist wirklich wahr. Und dann musste Jen die großen Hunde nehmen. Ich hatte stattdessen einen Kleinen", erinnerte sich der 21-Jährige.

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Lawrence bei der Premiere von "No Hard Feelings" in Berlin

Getty Images Andrew Feldman und Jennifer Lawrence bei der "No Hard Feelings"-Premiere in Berlin

