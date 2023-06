Madonnas neuer Freund musste Verschwiegenheit versprechen!

Wer sie daten will, muss sich an ihre Regeln halten! Die Popsängerin Madonna (64) ist seit Jahrzehnten im Musikbusiness erfolgreich und konnte sich im Laufe ihrer Karriere immer wieder neu erfinden. Auch zahlreiche Romanzen hat der Superstar schon hinter sich. Madonnas neueste Eroberung, der 29-Jährige Boxer Josh Popper (30), muss sich offenbar an einige Regeln halten: Angeblich ließ die Sängerin ihn eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen, bevor sie ein offizielles Paar wurden!

Wie RadarOnline von einem Insider erfahren hat, habe Madonna sich erst öffentlich mit dem Boxer gezeigt, nachdem dieser ihr seine Verschwiegenheit vertraglich zugesichert hatte: "Die wichtigste Regel beim Daten von Madonna ist, dass man nicht über Madonna spricht. Niemand hat mehr Kontrolle über ihr Image als sie selbst." Scheinbar würde sie es mit ihren Liebschaften genauso handhaben wie mit Mitarbeitern für ihre Tourneen. Diese würden ebenfalls erst unter Vertrag genommen werden, wenn sie den strengen Bedingungen von Madonnas Anwälten zustimmen.

Im März hatte Madonna die Romanze mit dem 29-Jährigen Josh öffentlich gemacht. Damals hatte die Pop-Queen ein Bild von sich und ihrem neuen Lover in ihrer Instagram-Story gepostet, das die beiden knutschend gezeigt hatte.

Instagram / _joshpopper Madonna und Josh Popper im Februar 2023

Instagram Josh Popper, Boxer

Instagram / madonna Madonna und ihr neuer Freund im März 2023

