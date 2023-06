Ohne ihren Timothy im Urlaub? Neue Bilder von Bibi Claßen!

Da muss man glatt zweimal hinsehen! Um die deutsche Internet-Bekanntheit Bibi Claßen (30) war es in den letzten Monaten sehr ruhig geworden. Nachdem die YouTuberin im Mai 2022 die Trennung von ihrem langjährigen Partner Julian Claßen (30) bekannt gegeben hatte, war sie mit Timothy Hill in Verbindung gebracht worden. Doch wie neueste Fotos zeigen, die Promiflash vorliegen, ist Bibi wohl gerade ohne ihren neuen Partner im Urlaub!

Eine Promiflash-Leserin sichtete die zweifache Mutter im Flieger nach Sardinien, den sie gemeinsam mit ihrer Freundin Mona bestieg. Bibi trägt auf den Bildern ein pinkes T-Shirt in Übergröße und ist ungeschminkt. Der Augenzeugin zufolge habe sich die Influencerin unauffällig und zurückhaltend gegeben und den Eindruck erweckt, nicht erkannt werden zu wollen. Angeblich habe Bibi außerdem Sprachnachrichten an einen Mann verschickt und die Lippen dabei zu einem Kussmund geformt.

Im März war Bibi an der Seite ihres Freundes Timothy bei einem Konzert fotografiert worden. Während ihr Ex Julian weiterhin im Netz vertreten ist, hat sich die Mutter seiner Kinder vollkommen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Lediglich in den Stories ihres Ex-Mannes taucht sie noch gelegentlich auf, wenn die beiden mit den gemeinsamen Kindern Lio und Emily Zeit verbringen.

Promiflash Bibi Claßen im Juni 2023

Promiflash Bibi Claßen mit ihrer Freundin im Juni 2023

Promiflash Bibi Claßen und Timothy Hill im März 2023

