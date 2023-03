Neues Lebenszeichen: Hier kuschelt Bibi Claßen mit Timothy!

Endlich ein Lebenszeichen von Bibi Claßen (30)! Im Mai vergangenen Jahres gab die YouTuberin nach rund 13 gemeinsamen Jahren das Ehe-Aus mit ihrem Mann Julian Claßen (29) bekannt. Für die Fans der beiden brach eine Welt zusammen. Während Julian mit seiner neuen Freundin Tanja Makarić (25) weiter fleißig Content produziert, hat sich Bibi komplett aus der Öffentlichkeit rausgezogen. Doch nun ein Lebenszeichen: Hier genießt Bibi ein Konzert!

Eine aufmerksame Promiflash-Leserin hat die einstige Influencerin bei einem Konzert in Köln gesehen. Auf den vorliegenden Fotos lehnt Bibi sich gemütlich an ihren neuen Freund Timothy Hill und sie lauschen aufmerksam der Musik. Die Web-Bekanntheit trägt ihre Haare weiterhin zu einem stylishen Longbob in dunkelblond und scheint sehr glücklich zu sein!

Noch immer warten Fans vergeblich auf Updates von Bibi – seit dem Sommer ist es still auf dem Account der 30-Jährigen. Ganz selten taucht sie jedoch in den Storys ihres Ex-Mannes auf: So feierten sie etwa den Geburtstag ihres gemeinsamen Sohnes Lio (4) im Oktober.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im Juli 2022

Promiflash Bibi Claßen und Timothy Hill im März 2023

Instagram / julienco_ Emily, Bibi, Julian und Lio Claßen im Urlaub

