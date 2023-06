Seitenhieb von Ex Carl Woods: Katie Price schießt zurück

Katie Price (45) lässt sich das nicht gefallen! In den vergangenen Monaten hatte es bei der Reality-TV-Bekanntheit und Carl Woods (34) ein regelrechtes Liebeswirrwarr gegeben. Vor wenigen Tagen war es dann endgültig: Das einstige Boxenluder und der Influencer sind kein Paar mehr. Kurz nach der offiziellen Trennung leistete sich das Model einen Seitenhieb gegen seine Ex-Freundin. Doch prompt holt Katie zum Gegenschlag aus!

In einem Instagram-Live machte die 45-Jährige ihrem Ärger Luft. Jedes Mitglied der Britin hat einen Stern an der Wand in ihrem Haus, außer der 34-Jährige: Denn Katie riss Carls Stern runter. "Wir brauchen das nicht mehr", ließ die Beauty-Liebhaberin ihre Community wissen und scheint nun ein für allemal mit ihrem Ex-Verlobten abgeschlossen zu haben.

Ob Carl damit gerechnet hatte? Mit seiner Aktion am vergangenen Freitag hatte er sich keinen Gefallen getan, als er den Mädelsabend seiner Ex nachstellte. Auf seinem Instagram-Profil hatte er einen Schnappschuss geteilt, der ihn umgeben von drei Frauen zeigte. "Mädelsabend ist gelungen", hatte Carl unter seinem Beitrag gegen Katie gestichelt.

Instagram / katieprice Katie Price, britischer Reality-TV-Star

Instagram / katieprice Katie Price, britischer Reality-TV-Star

Instagram / carljwoods Carl Woods im Juni 2023

