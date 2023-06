Selten: Königin Camilla besucht Royal Ascot mit der Familie!

Seltener Anblick! Wenige Tage nach der Trooping the Colour-Parade wartet schon das nächste Highlight im royalen Terminkalender. Vom 20. bis zum 24. Juni findet das traditionelle Pferderennen Royal Ascot statt. Das Pferdesport-Event zählte zu einem der Favoriten von Queen Elizabeth II. (✝96) In diesem Jahr besucht König Charles (74) die Rennwoche zum ersten Mal als Regent. Sogar seltene Gäste sind diesmal mit dabei: Königin Camilla (75) erscheint mit ihrer Familie beim Royal Ascot!

Am Dienstag führten Charles und Camilla den königlichen Festzug in Berkshire zur Eröffnung des berühmten Pferderennens von Ascot an. Dabei reiste die 75-Jährige mit einigen besonderen Familienmitgliedern an – nämlich: Camillas Schwester Annabel Elliot, Annabels Sohn Sir Ben Elliot und dessen Frau Mary-Clare Elliot. Ihre Schwester hat seit der Krönung eine besondere Rolle, denn Annabel ist eine von sechs "Queen's Companions for Camilla". Das ist eine moderne Variante der traditionellen Hofdame, die die Königin während ihrer gesamten Regierungszeit unterstützt.

Queen Elizabeth war laut Gala von allen Royals der größte Fan des Royal Ascot. Seit 1945 verpasste sie das Pferderennen nur ein einziges Mal – das war 2020, als das Event wegen der Pandemie ohne Zuschauer stattgefunden hatte. 1961 nahm die 96-Jährige sogar höchstpersönlich an dem Rennen teil, belegte allerdings nur den siebten von zehn Plätzen.

Getty Images Prinzessin Anne und Annabel Elliot beim Royal Ascot 2023

Getty Images Ben Elliot und Mary-Clare Elliot beim royalen Pferderennen 2023

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinzessin Margaret und ihr Cousin Prinz Edward in Ascot, 1968

