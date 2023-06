Alkoholsucht: Damit hatte Sara Kulka besonders zu kämpfen

Sara Kulkas (32) Blackouts waren ihre Rettung. Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin gibt in den sozialen Medien sehr viel Privates über sich preis. Letztlich teilte die Influencerin mit ihrer Community, dass sie unter einer Alkoholsucht leide. Doch im November 2022 war sie sich sicher: Sie trinkt keinen Alkohol mehr. Das Model redet jetzt offen mit Promiflash über diese schwere Zeit und gibt preis, was damals ihr Tiefpunkt war.

"Der tiefste Punkt waren einfach diese Blackouts, die mir immer wieder widerfahren sind. Ich war in Berlin auf einer Halloweenparty und danach schrieben mir irgendwelche Menschen [...] es war super, sich mit dir zu unterhalten und ich denke mir, wer war das? Ich kann mich weder an das Gespräch noch an das Gesicht erinnern", offenbart die Zweifachmama gegenüber Promiflash bei der Fashion Show von Ernsting’s family. Wegen solchen Situationen und auch für ihre Kinder möchte die 32-Jährige den Alkohol komplett weglassen.

In Zukunft möchte das Reality-TV-Sternchen neben dem Alkohol noch auf zwei weitere Süchte verzichten: Dazu gehört zum einen das Rauchen und ihre Nasenspray-Sucht. "Ich denke, das schaffe ich auch noch", erzählt die Zweifachmama zuversichtlich.

Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit einem Weinglas in der Hand

Anzeige

Instagram / sarakulka_ Influencerin Sara Kulka

Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de