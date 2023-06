Cool! Evan Spiegel und Miranda Kerr strahlen bei Fashionshow

Miranda Kerr (40) und Evan Spiegel (33) bezaubern auf dem roten Teppich. Das Model und der Unternehmer hatten ihre Liebe 2015 öffentlich gemacht. Nur zwei Jahre später läuteten bereits die Hochzeitsglocken. Einige Monate später erblickte der erste Sohn des Paares das Licht der Welt, der zweite Nachwuchs folgte nur kurz darauf. Auch wenn die stolzen Eltern wohl viel um die Ohren haben, beweisen sie jetzt: Einen stylishen Auftritt können Miranda und Evan immer noch hinlegen.

Das Paar besuchte gemeinsam die Louis-Vuitton-Herrenmodenshow am vergangenen Dienstag. Miranda verzauberte in einem schwarzen Minikleid mit kurzen Ärmeln im Stil der 60er-Jahre alle anwesenden Fotografen. Besonderer Hingucker des Looks war der hochgeschlossene, rote Reißverschlusskragen. Dazu kombinierte die 40-Jährige eine rote Tasche sowie goldfarbene Schuhe. Ihr Liebster hingegen war leger in schwarzer Jeans und einfachem T-Shirt gekleidet.

Ob Miranda die schicke Abendgarderobe bald wieder gegen einen lockeren Mama-Look tauscht? Immerhin habe ihr Mann versucht, sie zu einem weiteren Kind zu überreden. Dies hatte die Ex von Orlando Bloom (46) im Interview mit People verraten. Sie hatte aber offen gelassen, ob sie es sich auch vorstellen könne.

Anzeige

Getty Images Miranda Kerr und Evan Spiegel, Juni 2023

Anzeige

Instagram / mirandakerr Miranda Kerr und Evan Spiegel am Tag ihrer Hochzeit

Anzeige

Getty Images Evan Spiegel und Miranda Kerr bei der Met Gala 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de