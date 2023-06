Harte Diagnose: Daniel und Patrice Aminati bleiben positiv!

Daniel (49) und Patrice Aminati lassen sich nicht unterkriegen. Der Moderator und seine Frau sind ein Herz und eine Seele. Im vergangenen Jahr traten die beiden Turteltauben vor den Traualtar und begrüßten nur wenige Monate später ihre kleine Tochter auf der Welt. Doch im April gab der Rheinländer schockierende Neuigkeiten bekannt: Seine Liebste ist an Hautkrebs erkrankt. Mit Promiflash sprachen die beiden darüber, wie sie mit der Diagnose umgehen.

Am Rande der Ernsting's Family Fashion Show traf Promiflash das Paar. "Ich weiß einfach um die Kraft der Gedanken und dementsprechend versuchen wir uns nicht zu sehr in eine Opferhaltung zu begeben", erklärte der 49-Jährige und fügte hinzu: "Wir können unser Leben gestalten, natürlich ist es eine dramatische Situation, aber wir bestimmen, wie wir aufstehen, was wir tun, um es einfach gut werden zu lassen." Er sei außerdem sehr zuversichtlich: "Wir tun gerade alles, damit wir nicht nur funktionieren, sondern eine gute Energie in uns tragen. Deswegen werden wir diese Zeit auch schaffen, weil wir genau diese Haltung an den Tag legen."

Ende April war die Psychologie-Studentin operiert worden. "Die Ergebnisse der Untersuchungen (MRT, PET, CT ) meiner Frau sind da. Alle befallenen Lymphknoten konnten bei der OP erfolgreich entfernt werden," hatte der besorgte Ehemann berichtet. Danach musste Patrice sich aber noch einer Immuntherapie unterziehen.

Instagram / danielaminati Daniel, Charly und Patrice Aminati

Christopher Tamcke / Future Image / ActionPress Daniel und Patrice Aminati, Juni 2023

Instagram / danielaminati Patrice Eva im April 2023

