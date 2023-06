Kevin Costners Ex Christine fordert Unterhalt für die Kids

Dafür muss er wohl ganz schön tief in die Tasche greifen! Kevin Costner (68) und Christine Baumgartner (49) waren rund 23 Jahre gemeinsam durchs Leben gegangen und bekamen in ihrer Ehe drei Kinder: Cayden, Hayes und Grace. Im Mai dieses Jahres reichte die Designerin jedoch ganz überraschend die Scheidung ein. Für die drei gemeinsamen Kids fordert Christine nun saftige Unterhaltszahlungen von ihrem Ex Kevin!

Laut Gerichtsdokumenten, die People vorliegen, reichte die 49-Jährige kürzlich ein Forderungsschreiben ein. Demnach verlange Christine monatlich rund 226.000 Euro von Kevin, um die Unterhaltskosten für die drei Kids zu decken. Wie sie behauptet, sei das "weniger als der Betrag ist, der nötig ist, um die Kinder in ihrem gewohnten Lebensstil zu halten." Außerdem fordere sie, dass der Oscar-Preisträger 100 Prozent der Schul-, Gesundheits- und Aktivitätskosten seiner Söhne und Tochter übernimmt. Für sie selbst soll Christine keinen Unterhaltsantrag gestellt haben.

Die beiden scheinen sich auch einen ganz schönen Rosenkrieg zu liefern. Christine soll laut Mail Online eine Abfindung von Kevin bekommen haben, um eine neue Bleibe für sich und die Kinder zu suchen. Doch diese weigerte sich offenbar, aus dem gemeinsamen Haus auszuziehen und behauptete, dass ihr Ex versuche, sie und die Kinder "obdachlos" zu machen. Doch der Hollywoodstar feuerte dagegen: "Ich möchte klarstellen, dass ich unsere Kinder nicht rausschmeiße."

Anzeige

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner

Anzeige

Getty Images Kevin Costner mit Christine Baumgartner bei der Premiere Party von "Yellowstone"

Anzeige

Getty Images Christine Baumgartner mit Kevin Costner bei einer Premiere, Februar 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de