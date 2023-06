Kim Kardashian kopiert Kourtney? Zoff geht in nächste Runde

Kourtney Kardashian (44) und ihre Schwester Kim (42) streiten sich weiter! Im vergangenen Jahr gaben sich die TV-Bekanntheit und der Blink182-Star Travis Barker (47) bei einer romantischen Hochzeit das Jawort. Für die besonderen Hochzeitslooks holte sich das Paar sogar das Designerduo Dolce & Gabbana ins Boot. Da sich Kim nun dafür entschied, ebenfalls mit dem Label zusammenzuarbeiten, beschuldigt Kourtney ihre Schwester, sie zu kopieren. Nun schoss Kourtney erneut gegen ihre Schwester!

In einer aktuellen The Kardashians-Folge macht die 44-Jährige deutlich, wie verärgert sie über Kims Verhalten ist: "Sie hat all diese Vibes von meiner Hochzeit mit Looks, die wir so sorgfältig zusammengestellt haben, in die Modenschau einfließen lassen." Kourtney vermute, dass die Ex von Kanye West (46) bereits während ihrer Hochzeit mit dem Modelabel intensive Gespräche geführt habe.

Währenddessen wirft Kim der Unternehmerin vor, sich nicht für sie zu freuen: "Ich habe das gemacht, um mich mental und emotional zu pushen, aber zu wissen, dass Kourtney wütend ist, macht meine Stimmung kaputt. Ich muss mit ihr reden und es ihr erklären. Ich möchte nur, dass sie sich für mich freut. Das war ein zu großer Moment, um nicht stolz zu sein." Danach sollen sich die beiden Schwestern für ein klärendes Gespräch zusammengesetzt haben, doch die Wogen scheinen immer noch nicht geglättet zu sein.

