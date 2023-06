Mama und Star: Jasmin Wagner nimmt ihr Baby auf Events mit!

Jasmin Wagner (43) bringt Job und Familie unter einen Hut! Die Sängerin hatte im vergangenen Sommer ihre erste Schwangerschaft verkündet. Immer wieder hatte die "Herz an Herz"-Interpretin ihre Follower auf Social Media mit Updates ihrer Schwangerschaft versorgt. Inzwischen ist ihre kleine Tochter auch auf der Welt und das könnte wohl kaum besser laufen, denn: Jasmin nimmt ihr Kind sogar mit auf Events!

"Ich habe mein Baby im Moment noch immer dabei, weil ich sie noch stille", erklärt sie Promiflash bei der Ernsting's Family Fashion Show. Auch zu dieser Veranstaltung brachte Blümchen ihre Tochter mit. "Mein Baby ist im Backstage und lernt gerade so ein bisschen krabbeln, meine Mama ist bei ihr und das ist immer so eine schöne Familienzeit, wenn wir unterwegs sind", freut sich die Musikerin. Man müsse einfach ein paar Dinge mehr einpacken. "Es ist ehrlicherweise total cool, das hier zu genießen, aber dann auch zu wissen, ich kann mein Baby gleich wieder in den Arm nehmen. Wir kriegen diese Balance sehr gut hin", schwärmt Jasmin.

Die Geburt ihrer Kleinen verkündete die "Herzalarm"-Interpretin bei Instagram. Dort postete sie ein niedliches Foto der Füße ihrer Tochter. "Mission completed! Herz an Herz mit unserem wunderschönen Babygirl", schrieb die 42-Jährige zu dem Foto. Den Namen verriet sie bisher allerdings nicht.

