"Momentan schwierig": Oliver und Amira Pocher über Ehekrise

Sie stecken wohl wirklich in einer Ehekrise! Oliver (45) und Amira Pocher (30) hatten sich 2016 kennen und lieben gelernt. Bloß drei Jahre später gaben sich der Komiker und die Moderatorin das Jawort. Mittlerweile sind sie stolze Eltern von zwei Söhnen. Erst vor wenigen Tagen behauptete jedoch eine böse Zunge, dass es bei dem Paar nicht mehr gut laufe. Oliver und Amira bestätigen nun die Gerüchte!

In ihrem Podcast "Die Pochers" nehmen sich die Eheleute den Spekulationen an. "Es ist halt im Moment schwierig. Das wissen die Leute in unserem Umfeld und einer hat dann auch gequatscht, aber so ist es", gibt Amira ganz offen zu. Laut ihres Liebsten bestehe eine Ehe nun einmal nicht bloß aus guter Laune. "Das verflixte siebte Jahr oder so", mutmaßt die 30-Jährige. Einen genauen Grund können die beiden nicht benennen. Doch Oliver kann offenbar schon darüber spaßen: "Solange die Fotos nicht gelöscht sind, voneinander, miteinander, ist die Beziehung doch immer noch intakt.“

Doch wo ist eigentlich Amiras Ehering? Ist die Krise etwa doch so groß? Die Podcasterin gibt Entwarnung. "Ich mache aktuell so viel Sport. Der liegt im Fitnessraum. Aber ich trage ja gar keinen Schmuck. Schon seit Wochen nicht“, stellt sie klar.

Instagram / oliverpocher Oliver und Amira Pocher, 2022

Getty Images Amira und Oliver Pocher bei "Let's Dance" 2022

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher bei "Pocher – Gefährlich ehrlich!"

